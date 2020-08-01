Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, наблюдалось задымление в окне квартиры, расположенной на втором этаже.









В момент возникновения пожара внутри находился ее хозяин, который самостоятельно покинул горящее помещение, выпрыгнув из окна. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи с предварительными диагнозами «ожоги, перелом» он был доставлен в больницу.

Причина пожара устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем при курении хозяина квартиры.



