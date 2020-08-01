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Чудом не сгорел заживо: в Оршанском районе мужчина выпрыгнул из окна во время пожара

Пожар случился в агрогородке Зубревичи Оршанского района.

 Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, наблюдалось задымление в окне квартиры, расположенной на втором этаже.


В момент возникновения пожара внутри находился ее хозяин, который самостоятельно покинул горящее помещение, выпрыгнув из окна. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи с предварительными диагнозами «ожоги, перелом» он был доставлен в больницу.
Причина пожара устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем при курении хозяина квартиры.
"Белорусский партизан"
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