Назван срок начала массовой вакцинации россиян от коронавируса

По его словам, в первую очередь вакцину получат медики и учителя.





Ранее Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в центре Гамалеи, завершились. По его словам, сейчас оформляются документы для регистрации вакцины, lenta.ru





Глава российской академии наук (РАН) Александр Сергеев 27 июля заявлял, что массовую вакцинацию от коронавируса в России и других странах желательно начать не раньше 2021 года. По его словам, есть смысл стремиться скорее привить отдельные группы населения, которые находятся в зоне риска, например работающих в «красной» зоне врачей.



