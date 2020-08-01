В крупнейшем взломе Twitter обвинили подростка





Полиция США задержала в городе Тампа, штат Флорида, 17-летнего подростка Грэма Кларка. Он подозревается в причастности к атаке на Twitter, во время которой были взломаны страницы Илона Маска, Билла Гейтса и других бизнесменов и знаменитостей и преступным путем получено $120 тыс. в биткоине, передает местный канал WFLA.





Кларку предъявлено 30 обвинений. Этот список включает участие в организованном мошенничестве, 17 мошеннических схем с применением современных электронных средств коммуникации, 11 преступлений, связанных с неправомерным использованием личных данных, жертвой одного из которых стали как минимум 30 человек с суммой ущерба более $100 тыс. На данный момент подросток помещен под стражу.





Помимо Кларка было задержано еще два подозреваемых. Один из них 19-летний британец Мейсон Шеппард, он обвиняется в организованном мошенничестве с применением электронных средств и отмывании денег. Второй — 22-летний американец Нима Фазели. Его обвиняют в содействии противоправному получению доступа к компьютерным системам. Об этом говорится на официальном сайте министерства юстиции США.





Вчера, 31 июля, Twitter сообщил, что хакеры смогли взломать его с помощью фишинг-атаки на мобильные устройства сотрудников. Изначально преступники сфокусировались на незначительных членах компании, через них получили доступ к внутренней системе соцсети. Это позволило им атаковать сотрудников с более широкими полномочиями и получить доступ к учетным записям пользователей.







