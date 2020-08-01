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Как голосовать людям с COVID-19. В ЦИК дали комментарий

Как избиратели с выявленной инфекцией COVID-19 смогут проголосовать на выборах Президента, сказано в постановлении Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов от 31 июля 2020 года № 125

Центральная комиссии согласилась с рекомендациями Минздрава по организации в день выборов для избирателей из числа пациентов с COVID-19, получающих амбулаторное лечение, голосования на участках в больничных организациях здравоохранения, пишет minsknews.by

Избиратели с данной инфекцией не смогут голосовать на участках, на территории которых зарегистрированы по месту жительства или пребывания.

От территориальных амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения по месту жительства или пребывания избирателей с COVID-19 требуется следующее:

— информировать таких избирателей о возможности проголосовать на участках в больницах и способе организации волеизъявления на конкретном участке: путем доставки человека туда либо выезда членов участковой комиссии к месту проживания избирателя с COVID-19;

— передать сведения об указанных избирателях, пожелавших проголосовать на участках в больницах, в участковые комиссии по выборам Президента Беларуси данных участков.

В постановлении также сказано, что соответствующие организации здравоохранения обеспечивают доставку избирателей с COVID-19 на участки в больницах или выезд членов участковых комиссий данных участков к месту проживания таких граждан.
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