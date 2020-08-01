Позже выяснилось, что молодой человек похитил эти деньги у 52-летней женщины. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.









Парень обратился в оперативно-дежурную службу местного райотдела, пише т ОНТ. Он рассказал, что оставил рюкзак возле магазина на лавочке и ненадолго отлучился. Вернувшись, молодой человек заметил пропажу обложки от паспорта, в которой лежали 150 белорусских рублей.





Раскрыть преступление помогли записи с камер видеонаблюдения.





Воровкой оказалась ворона: подлетев к скамейке, птица внимательно изучила содержимое рюкзака, вытащила обложку от паспорта и улетела.





На этом история не закончилась. Оказалось, что ранее обратившийся за помощью парень сам выступил в роли преступника.



