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Видеофакт: в Костюковичах птица вытащила из рюкзака парня похищенные им деньги

В Костюковичах (Могилевская область) ворона вытащила из рюкзака 18-летнего парня 150 рублей.

Позже выяснилось, что молодой человек похитил эти деньги у 52-летней женщины. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.


Парень обратился в оперативно-дежурную службу местного райотдела, пишет ОНТ. Он рассказал, что оставил рюкзак возле магазина на лавочке и ненадолго отлучился. Вернувшись, молодой человек заметил пропажу обложки от паспорта, в которой лежали 150 белорусских рублей.

Раскрыть преступление помогли записи с камер видеонаблюдения.

Воровкой оказалась ворона: подлетев к скамейке, птица внимательно изучила содержимое рюкзака, вытащила обложку от паспорта и улетела.

На этом история не закончилась. Оказалось, что ранее обратившийся за помощью парень сам выступил в роли преступника.
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