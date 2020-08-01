Беларусь в плане выезда сейчас одна из самых прогрессивных стран не только среди соседей, но и в мире в целом, отмечает собеседник Sputnik и приводит в пример четыре основных выездных направления для белорусов.

Так, с середины июня стартовала чартерная программа в Албанию, которая пользуется популярностью и активно загружается, за ней "полетела" Черногория, которая также пользуется спросом. Сейчас есть вопросы со второй волной пандемии, но пока все работает, добавляет эксперт.









"Самое главное ― мы одни из первых с начала июля отправили борты в Турцию и Египет, это основные и самые массовые направления, и тут спрос достаточно высокий. Есть проблемы в том, что не все открылись к работе и не всегда туристы получают все, что желают и хотят, бывают вопросы и с овербукингом, и с заменой гостиницы, но в целом эти направления работают", ― отмечает Гулый.





К сожалению, полноценно отправиться в Европу по-прежнему невозможно, добавляет Гулый, "для всех, кто планировал Италию, Болгарию, Грецию, в этом году никаким образом не судьба".

На родине дороговато?

В сложившейся ситуации возрос спрос и интерес белорусов к собственной стране, где за 300-500 долларов можно полноценно отдохнуть в санатории по принципу "all inclusive", рассуждает собеседник. Многим это по душе, кому-то не совсем понравилось и в следующем году они не поедут, но граждане в основном самостоятельно путешествуют везде, где им интересно и удобно, покупая путевки через интернет.





"Спрос высокий, и этот спрос вскрывает все проблемы, которые существуют внутри белорусской туристической инфраструктуры, в первую очередь недостатки сервиса и проблемы ценообразования. Если наша индустрия сможет сделать правильные выводы, то к следующему году есть вероятность того, что цены будут более доступны для белорусов и будет возможность пройти повышение квалификации и дать иной сервис и изменить саму продуктовую линейку", ― говорит Гулый.





Собеседник также комментирует завышенные цены в белорусских агроусадьбах в нынешнем сезоне, отмечая, что "все хотят заработать побольше, это проблема нашей локальной культуры, и да ― местами цены высоковаты".





"Спрос есть, поэтому традиционно белорусская культура пытается на этом заработать, что, на мой взгляд, не совсем хорошо, нам надо наоборот работать над тем, чтобы ценообразование изменилось, цены были в перспективе ниже, продуктовая линейка шире, были инвестиции в первую очередь самостоятельные", ― говорит Гулый.





Без таких перемен, несмотря на нынешнюю радость по развитию внутреннего туризма, может случиться отток туристов в будущих сезонах, резюмирует собеседник.



