







Сумочка 2016-го года выпуска Hermes Diamond Himalaya Birkin 25 изготовлена из кожи нильского крокодила. Она отделана 18-каратным белым золотом и украшена бриллиантами.





На том же аукционе были проданы и другие сумки — в том числе Hermеs Bleu Marine Faubourg Birkin 20 за 200 тысяч долларов, Hermеs Himalaya Birkin 30 за 150 тысяч долларов и Hermes Mini Picnic Kelly 20 II за 56 200 долларов.





Hermes выпускает модель Birkin с 1980-х годов. Она названа в честь англо-французской актрисы Джейн Биркин. По легенде Джейн оказалась в самолете рядом с председателем правления Hermes Жаном-Луи Дюма. Она пожаловалась ему, что не может подобрать подходящую большую сумку и описала ему свою мечту. А вскоре сумка была доставлена Биркин на дом.





Стоимость сумок Birkin стартует от 9000 долларов. Но купить их сложно, так как продажа осуществляется по записи и даже знаменитостям приходится стоять в очереди. В числе поклонниц этой модели —Виктория Бекхэм, Селин Дион, Мэрайя Кэри и множество других звезд.