Каждый третий ребенок в мире отравлен свинцом - ЮНИСЕФ









Проблема, требующая глобального и регионального вмешательства, затрагивает 800 млн. детей.





В отчете подчеркивается, что свинец является мощным нейротоксином, который наносит непоправимый вред мозгу детей. Это особенно разрушительно для младенцев и детей в возрасте до 5 лет, так как повреждает их мозг на этапе развития. Результатом становятся неврологические, когнитивные и физические нарушения на протяжении всей жизни, включая повышенный риск повреждения почек и сердечно-сосудистых заболеваний в более позднем возрасте. Воздействие свинца в детстве также связано с проблемами психического здоровья и поведения, уровнем преступности и насилия в обществе.





"Из собранных данных ясно, что отравление свинцом представляет гораздо большую угрозу для здоровья детей, чем предполагалось ранее. Хотя необходимо провести гораздо больше исследований, имеется достаточно данных, чтобы начать решительные действия уже сейчас", - подчеркнули в ЮНИСЕФ.