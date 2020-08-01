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На Аляске столкнулись два самолета: семь погибших

Среди погибших депутат палаты представителей штата Гарри Кнопп. Проводится расследование инцидента.

Два небольших самолета столкнулись недалеко от аэропорта города Солдотна на Аляске, погибли семь человек. Об этом в субботу, 1 августа, сообщило Управление общественной безопасности штата.

Как сообщают местные СМИ, в одном самолете находились шесть человек, а в другом – один, депутат палаты представителей штата Гарри Кнопп. Большинство из них погибли на месте крушения, пишет telegraf.by
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