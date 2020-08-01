Коронавирус в мире: данные по заразившимся коронавирусом на утро 1 августа
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 1 августа превысило 17,5 миллиона человек.
Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.
По информации проекта, в мире заражены 17 533 034 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 300 тысяч. За весь период пандемии скончались 678 775 инфицированных, более 10 миллионов человек выздоровели.
08:02 01/08/2020
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