Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.





По информации проекта, в мире заражены 17 533 034 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 300 тысяч. За весь период пандемии скончались 678 775 инфицированных, более 10 миллионов человек выздоровели.



