Убившего и расчленившего минчанку иностранца приговорили к 14 годам













Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Как сообщается, обвиняемый был признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса («Убийство»), и приговорен к 14 годам колонии усиленного режима. При этом суд признал мужчину невиновным в изнасиловании за отсутствием состава преступления.





Также с обвиняемого в пользу потерпевших будут взысканы 220 тыс. белорусских рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.





Напомним, 2 января в столичную милицию обратились сотрудники коммунальной службы. В ходе проведения работ на берегу Свислочи они достали из воды спортивную сумку с конечностями человека внутри. Спустя некоторое время сотрудники милиции установили личность женщины. Само тело погибшей 37-летней минчанки было обнаружено в одном из домов по ул. Романовская Слобода в Минске.





Согласно предоставленным следователями данным, в конце декабря мужчина выпивал вместе со знакомой. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в результате которого обвиняемый напал на женщину и задушил её. Чтобы скрыть следы преступления он расчленил тело жертвы и упаковал часть конечностей в сумку, которую он выбросил в реку. После этого он попытался скрыться, однако был задержан спустя несколько дней.