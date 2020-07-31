Лукашенко перенес послание народу в другое здание – около него ограничат общественный транспорт
Послание главы государства белорусскому народу и парламенту состоится в нетрадиционном месте: во Дворце Республики, а не в Доме правительства.
Эту информацию TUT.BY подтвердил Олег Гайдукевич, доверенное лицо Лукашенко.
Послание запланировано на 3 августа, 12.00.
Минские власти сообщают, что в этот день временно (с 08:30 до 11:30) отменяется выполнение остановки общественного транспорта «ст. метро Октябрьская» по проспекту Независимости.
В прошлом незадолго до президентских выборов Александр Лукашенко выступал во Дворце Республики в формате Всебелорусского народного собрания. На этот раз там состоится послание народу и парламенту, которое должно было пройти еще в апреле.
20:32 31/07/2020
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