Контроль на границе Россия объясняет борьбой с коронавирусом

Контроль на границе с Россией / Юрий Воскресенский​









Такое объяснение получило посольство Беларуси в Москве, пишет TUT.by . С сайта самого посольства пресс-релиз с этим объяснением пропал вскоре после появления.





Российская сторона объясняет принятые меры необходимостью контролировать въезд и выезд граждан в рамках распоряжений штаба правительства России по борьбе с коронавирусом.





После того как в России сняли ограничение на пересечение границы с определенных категорий граждан, пассажиропоток, мол, вырос почти вдвое. "По заверениям российской стороны, ситуация вызвана организационно-техническими мерами и не имеет политической подоплеки. В настоящее время российская сторона предпринимает меры для увеличения пропускной способности пограничных переходов и исправления ситуации", — говорится в сообщении белорусского посольства.









О проблемах на белорусско-российской границе стало известно утром 31 июля. Россияне записывали паспортные данные всех, кто выезжал из страны и въезжал в нее. В результате образовались очереди из легковых и грузовых автомобилей на трассе Е30/М1.





МИД Беларуси сегодня направил ноту в Россию с просьбой разъяснить ситуацию.