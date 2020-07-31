Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич призывает католиков делать выбор не под влиянием эмоций, а как "плоды постоянного раздумья, согласного с совестью и соответствующим распознанием, как говорит Папа Франциск", передает "Еврорадио"





Он предлагает изучить программы кандидатов не только "с политической, экономической и социальной точек зрения, но и принять во внимание их отношение к социальному учению Церкви и общечеловеческим ценностям, а также моральных принципов, которые неизменны и поэтому не подлежат обсуждению и изменению".





Глава католического костела в Беларуси советует прежде всего обратить внимание на то, чтобы у кандидатов были следующие пункты:





— поддержка института семьи и уважение к ней как единому и неразрывному союзу мужчины и женщины с целью совместной жизни, рождения и воспитания потомства;





— защита Божьего дара жизни от зачатия до естественной смерти;





— свобода вероисповедания;





— забота о социальной справедливости;





— недопустимость аморальной деятельности и т.п.