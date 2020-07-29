



На встрече, 27 июля, в Вилейке, пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сделала акцент на предприятиях страны. Она заявила, что мы - экспортно-ориентированная страна, мы продаем, привозим валюту и за счет этого живем. Сама она посетила множество предприятий. И многие «производственники передают президенту разное». Но самым основным она считает, что люди просят: «Пожалуйста, передайте Батьке спасибо, что мы имели возможность работать!», - пишет kraj.by





«Тут мало кто поспорит, - продолжает Наталья Эйсмонт. - Никого же не заставляли идти на работу, была ведь возможность у каждого дистанцироваться, уйти на удаленку. А мы позволили работать всем. И это дорогого стоит. МАЗ выстоял, Осиповичский завод передал батьке спасибо, что они не только не упали, но и приросли до зарплаты в четырехзначную цифру. И это в период пандемии. А сейчас, пока кто-то раскачается, мы уже, возможно, новые рынки откроем и новые ниши займем. Сейчас война идет за рынки и многие наши предприятия могли ведь не заработать. Беларусь пошла нормальным путем, все на контроле. В июне наша промышленность приросла на 1%, и в нынешних условиях этот процент золотой. Аграрии хлеб посеяли, люди вернусь к работе, к жизни».





По вопросу выборов президента у неё тоже своя позиция. «Я не настраиваю вас за кого-то или против. Тот, кто хочет понять, что происходит, он сможет. Не может быть такого, чтобы человек 20 лет управлял российским банком и за три месяца ушел в политику, имея за плечами такие грузы.









Ответы есть, но их некоторые видеть не хотят, - подчёркивает пресс-секретарь.





«Вопрос в том, чтобы мы научились не дать себя обмануть, - продолжает она. — Это сейчас самое главное. Сценарии будут разные. Никто не говорит, что кто-то сверху хочет свергнуть через две недели власть. Нет. Мы этого не знаем. Но что хотят пошатнуть и сделать Лукашенко гибким – может быть. А может посерьезнее действия предпринять».



