В Берлине напали на торговый центр - есть раненые, много пострадавших

"Многочисленные пострадавшие в районе Кройцберг. Мы находимся в торговом комплексе в Хазельхайде на Херманнплац", — уточняется в заявлении.





Станции метро "Херманнплац" и "Карл-Маркс-Штрассе" перекрыли.





По данным полиции, злоумышленники совершили нападение с целью ограбления и применили слезоточивый газ.