Промежуточный отчет опубликовала комиссия под руководством министра обороны страны, — сообщает РИА Новости.





Самолет Ту-154 потерпел крушение в апреле 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. Все 96 человек на борту погибли. О том, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, в Варшаве говорят с 2016 года. В российском МИДе эту версию называли иррациональной.