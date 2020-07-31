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Польша обнародовала новые детали в деле о крушении самолета Леха Качиньского

Комиссия по повторному расследованию катастрофы пришла к выводу, что тротил, из-за которого, по версии Варшавы, и произошла трагедия, попал на борт воздушного судна во время ремонта в России.

Промежуточный отчет опубликовала комиссия под руководством министра обороны страны, — сообщает РИА Новости.

Самолет Ту-154 потерпел крушение в апреле 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. Все 96 человек на борту погибли. О том, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, в Варшаве говорят с 2016 года. В российском МИДе эту версию называли иррациональной.
Источник: echo.msk.ru
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