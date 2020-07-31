+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Что происходит на белорусско-российской границе?

Очевидцы рассказывают о восстановлении полноценного пограничного режима на российско-белорусской границе.

Что происходит на белорусско-российской границе?
фото носит иллюстративный характер
Как сообщают телеграм-каналы, с утра фиксируется усиление мер безопасности на всех пунктах пропуска на белорусско-российкой границе

При этом сообщается, что граждан Беларуси при выезде из России заносят в какую-то базу.

На пункте пропуска Красная Горка (Смоленская область, РФ) с российской стороны образовалась километровая очередь.

Очевидцы рассказывают о восстановлении полноценного пограничного режима на российско-белорусской границе.

"Российская сторона только что фактически закрыла границу на трассе М1. Стянуты дополнительные силы погранслужбы ФСБ. Огромные очереди на выезд из РФ. Белорусов не выпускают на Родину. Требуют оформления. 

Оформляют в кабинете номер 4. Вносят данные в компьютер и зачем-то записывают мобильный телефон. Потом пропускают. Люди стоят в очереди, скандалят, ситуация накаляется. 

На все вопросы ответ: звоните на Лубянку. Делать фото запрещают. Да, это еще не закрытие, но ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ ДЛЯ ГРАЖДАН БЕЛАРУСИ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ!", написал пользователь Фейсбук Yury Voskresensky
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
МИЛИЦИИ, ОМОНу, ВОЙСКАМ: НЕ помогайте Лукашенко
Владимир Подгол
Новый смертельный этап выборов президента.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему власти отказались...
Павел Знавец
Свергнут и убьют.
Валерий Щукин
Валерий Щукин--Лидии Ермошиной
Михаил Пастухов
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
Никита Ванин
10 заповедей чиновнику


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]