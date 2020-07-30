На месте, где была проложена новая траншея для реконструируемой теплотрассы, на насыпной грунт уложили рулонный газон. Однако, похоже, после того как Александр Лукашенко, открыв Полоцкий путепровод и «Славянский базар» уехал, забыли про полив и трава в дёрне на склоне практически полностью высохла.











