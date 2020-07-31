"Потому что она, как мы все! Она - наша!"

Принадлежит она Людмиле Мирзаяновой, матери ставшего в 2010 году политзаключенным Фёдора Мирзаянова.





Людмила тоже КАНДИДАТ.





Кандидат психологических наук.





Ее точный и меткий, как модно сейчас говорить, мессендж будет единственными в этом материале словами, которые касаются текущей политики.

С помощью самой Светланы Тихановской мы около часа вспоминали про ее жизнь до 2020 года. Сегодня предлагаем вашему вниманию квинтэссенцию этого разговора.





«Я родилась в городе Микашевичи Лунинецкого района Брестской области, известном на всю Беларусь (и не только) своим гранитным карьером. Дату не скрываю - 11 сентября 1982 года.





Маму зовут Валентина Николаевна. Она работает поваром. Хороший специалист и просто великолепный человек. Я ее сильно-сильно люблю. Она очень добрая, и по отношению к родным, и относительно чужих.





В прошлом практически все из нас – советские люди. В те времена теплее, человечней относились к другим. В нашей семье это было культом - все лучшее людям!

Рядом с Микашевичами есть деревня Сенкевичи. У бабушки Марии Афанасьевны мы проводили каждое лето. Там тоже царили безграничная любовь и уважение к старшим. Можно сказать, мы это впитали в себя. Я о себе и сестре Александре, которая старше на год.





В детстве постоянно дрались, а сейчас – самые близкие люди. В народе говорят – погодки. У нас очень сильные семейные ценности. Наверное, это на генном уровне.

Когда в Ирландии у меня была возможность остаться жить и работать, я вернулась в Беларусь именно по этой причине.





В Ирландии была четыре раза. Люди там очень дружелюбные, открытые.





В нашей школе учеников поощряли за хорошую учебу поездкой в Ирландию (ни слова ни говоря о последствиях катастрофы на ЧАЭС -- прим. автора).





Как водится, сначала поехали дети начальства, а потом очередь дошла и до всех остальных. Я всегда хорошо училась (школу закончила с золотой медалью -- прим. автора), и тоже попала в поездку.





Плохие семьи в Ирландии не берут себе белорусских деток. Я попала в семью руководителя благотворительной организации, которая занимается помощью потерпевшим от Чернобыльской аварии «Chernobyl Life Line».





Потом трижды по его приглашению во время учебы в университете ездила туда в качестве переводчика. У нас с Генриком очень хорошие отношения, переписываемся до сих пор.





Почему я отлично училась в школе?





Совсем не потому, что какая-то особенная. Просто у нас в семье все очень много читали. По вечерам это было семейной традицией. Я научилась читать в четыре года. Когда все остальные дети играли, мы сестрой просто «глотали» книги.





Помню, кроме нас к бабушке в деревню приезжало еще двое внуков. Мы под простыней с фонариком читали книги, а они любому чтению предпочитали мытье полов или уборку дома…





Наверное, то, что я много читала и читаю, и является причиной острой нелюбви к грамматическим ошибкам.





К первому классу я умела не только читать, но писать и считать, потому в школе было неинтересно. Моя первая учительница это заметила и начала давать более сложные задания.





Учеба давалась очень легко. Поначалу за счет этого и выезжала. Мне стоило прочитать текст один раз, и этого было достаточно. Все остальные дети буквально корпели над материалом.





Со временем эта легкость обернулась почти проблемой. К выпускному классу темы пошли посложнее, и уже не хватало один раз всё прочитать. У меня осталось убеждение, что я физику или химию один раз прочитаю и сразу же все перескажу. А уже стало сложнее. Это перестало получаться. Приходилось заставлять себя садиться и все как следует учить.





В школе лучше давались гуманитарные науки. Если математика еще более-менее, то физика и химия – не мое точно. Не очень легко шла и история. Плохо запоминаю даты.





…В деревне Сенкевичи мы слышали белорусскую мову, на которой разговаривали между собой все тутэйшыя. Когда ты ее учишь в школе и не используешь в обычной жизни, это другое. .Детям очень сложно. Пусть она и была трасянкой, но мы слышали, как ей реально пользуются и прекрасно всё понимали.





И мама, и папа оттуда родом. В Сенкевичах они и познакомились.





Папа – Георгий Иванович. Он работает шофером. Люди думают, что в Микашевичах все работают на гранитном карьере. Это далеко не так.





В нашем городе есть еще крупный завод по производству железо-бетонных изделий. Не смотря на то, что вокруг заводы погибают, этот продолжает успешно жить. Там очень хорошее руководство. Особенно директор Басевич.





Мой папа там работает с самого основания. На МАЗе. Перевозит трубы, плиты и всякие комплектующие. Когда был Советский Союз, он ездил в постоянные командировки. Помню, у нас в комнате висела карта, где мы отмечали город, откуда приедет папа.





Школу закончила в 2000 году, поступила Мозырьский педагогический госуниверситет (английский, немемецкий языки) и там мне стало скучно.





Почему в Мозырь?





Я попала туда совершенно случайно. Вначале поехала в Минск, поступать в БГУ, где приемные экзамены были раньше. Медалисты тогда сдавали все экзамены.





Английский был первым --- я получила пятёрку. По русскому языку, кажется, было четыре с половиной, а русскую литературу не пошла сдавать вовсе, хотя наверняка бы сдала и поступила.





Видимо, сказалась природная неуверенность в своих силах. Так уж повелось – не очень у меня получается верить, что я все умею и могу. Потом выясняется, что это не так.





Настоящей причины не знаю. Я не психолог.





Возможно, это от папы. Как и девичья фамилия Пилипчук. Он всегда предпочитает, чтобы я сильно не «высовывалась». Шутит - чтобы никто не сглазил…





В Мозырь поехала по очень тривиальной причине – там жили родственники и было, где остановиться. Понять логику здесь довольно просто. Когда из маленьких Микашевичей, которые только в 2005 году стали городом, ты приезжаешь в двухмиллионный Минск, то чувствуешь себя не очень комфортно. В этом плане Мозырь воспринимался с меньшими опасениями.





Училась нормально, но какая-то необъяснимая апатия чувствовалась постоянно. После третьего курса опять поехала в Ирландию. Повторюсь, была возможность там остаться, но я не смогла не вернуться к любимым папе с мамой, сестре.





Почему учительница?





В школе мы были первым экспериментальным классом, где сразу же начали учить английский язык. С первого класса, и к выпуску знали его довольно хорошо.





Вторая причина -- в детстве. Я расставляла перед собой сделанные из каких-то тряпок куклы и что-то им объясняла. Дед так и говорил – будет учителька.





Так получилось, что поработать по специальности у меня не получилось… К сожалению…





Была даже регистратором в гостинице, куда приезжает много иностранцев, но там ночные смены. Сергей воспротивился – пришлось уйти. Семья важнее.





В Мозыре я с Тихановским и познакомилась.





Я была уже на четвертом курсе, а Сергей открыл в Мозыре клуб, который назывался «55 club». Я пришла туда в первый раз. Захожу. Огромный клуб, но там никого нет. Это был понедельник.





Почему понедельник?





Потому что по понедельникам вход для студентов был бесплатным, а они, как известно, люди небогатые.





Сидим. К нам подбегают два каких-то парня. Один из них представился электриком и спросил насчет причины понедельника. Я ответила – нет денег. Тогда он сказал, что попросит начальника выписать нам пригласительные на пятницу, когда людей приходит очень много. Вскоре их выдали.





Больше я его не видела.





На следующий день, он каким-то непонятным образом нашел адрес. Мы в четвером снимали жилье. Ко мне пришли какие-то люди и сказали – сегодня у тебя свидание.

В назначенное время вышла из подъезда. Стою – жду электрика. Минут на пять он опоздал.





Возле меня остановилась крутая тачка. Из нее выбежал улыбающийся Сергей. Так я узнала, что он не электрик, а хозяин клуба.





Позже не раз убеждалась, что это в его стиле. Сергей любит удивлять и любит, когда его слушают. Он умеет говорить.





Словом, Тихановский меня очаровал.





Процесс «притирания» у нас проходил непросто. Он по характеру – о-го-го. Я тоже, но потом все-таки признала его лидерство. Оказалось, я помягче.





Бывало всякое. В том числе и крупные ссоры. После четвертого курса на три месяца уезжала в Ирландию. Перед этим мы с Сергеем опять поругались. Да так, что попрощались навсегда. Оказалось, ошиблись.





Не успела я вернуться, как он сразу: «Женюсь и больше никуда тебя не отпущу!»

Вскоре состоялась свадьба.





К слову, процесс сватовства чуть не стал причиной очередной размолвки. Сергей считает все это «пережитками прошлого», но для меня и моих родителей было важно соблюсти традицию.





В Микашевичи он собирался ехать в спортивном костюме, но тут я уперлась. Не хочу, чтобы меня сватали в таком виде. Да и мои родители не поняли бы.

Меня поддержала его мама, и Тихановский переоделся.





В Микашевичах он почти сразу всех удивил еще раз. Своим чисто конкретным, деловым подходом. У нас привыкли этот момент спихивать на родителей. Сергей не такой. Он начал с определения количества гостей на свадьбе, выяснил сколько и какие будут салаты, с помощью моей мамы «утвердил» горячие блюда.





Представьте - человек приехал свататься...





После свадьбы я еще год училась, а потом мы перебрались в родной Сергею Гомель. Там много лет жили с его мамой, которая вырастила и воспитала его одна.





Свадьба была в 2004 году, а в 2010 у нас родился сын Корней. Имя придумала мама Сергея. У них Корнеем был прадед. Очень зажиточный человек. Хотелось, чтобы таким стал и внук.





А имя дочки уже придумала я – Агния. Правда, сразу вспоминается Агния Барто?

На втором году жизни сына мы поняли, что что-то с ним не так. Оказалось, ребенок не слышит вообще, а значит не сможет и разговаривать.





Я раскисла, но Сергей быстро всех мобилизовал. Мы стали на очередь и нам сделали кохлеарную имплантацию, то есть в ушко вживили электрод, который передает на специальное устройство сигнал. Без него человек ничего не слышит.





Если упустить время, ребенок на всю жизнь останется глухонемым. Слава Богу у нас этого не случилось.





Начались годы реабилитации. С этой целью мы и переехали в Минск. Все предыдущие восемь лет моей жизни ушли на походы к врачам и разные реабилитационные процедуры.

Корней учится в обычной школе. Ему десять лет. Агнии – пять.





Надеюсь, те, кто злорадствует по поводу домохозяйки и говорят, что я не хочу работать, теперь понимают, о чем говорят».