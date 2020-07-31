Прогноз врачей: когда в Беларуси ждут вторую волну коронавируса
Стало известно, когда в Беларуси ждут вторую волну коронавируса. Её прогнозируют на ноябрь-декабрь 2020 года. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.
Масочный режим / Reuters
Как сообщает euroradio.fm со ссылкой на TUT.by, 30 июля Богдан, как доверенное лицо Александра Лукашенко, встречалась в Ганцевичах с избирателями. И ей задали вопрос о второй волне коронавируса.
Замминистра сказала, что система здравоохранения нашей страны готовится к возможной второй волне: создается необходимый запас лекарств, пополняются запасы индивидуальных средств защиты (например, перчатки закупаются в Малайзии). "По расчетам мы ожидаем возможную вторую волну коронавирусной инфекции в ноябре-декабре", — заявила Елена Богдан.
Клинические протоколы по лечению пациентов с COVID-19 "работоспособны", поэтому пока их менять не будут. Богдан сообщила и о том, что продолжается реконструкция больниц, которые будут опорными для оказания помощи пациентам с коронавирусом. И если вторая волна будет, медики постараются прежде всего справиться силами терапевтических отделений.
10:00 31/07/2020
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