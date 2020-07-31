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Известный ИТшник напомнил про функцию айфона, которая поможет при задержании

Сооснователь Bulba Ventures Юрий Мельничек на своей странице в Фейсбуке написал короткий гайд, как защититься от нежелательного доступа к смартфонам в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов.

Известный ИТшник напомнил про функцию айфона, которая поможет при задержании
— В Беларуси в последнее время происходят непредвиденные задержания людей милицией и людьми в штатском. Они могут попытаться разблокировать ваш телефон без вашего согласия.

Для подобных ситуаций в смартфонах есть полезная функция. Если 5 раз подряд нажать кнопку выключения, то:

Телефон блокируется и не может быть разблокирован без ввода пароля. То есть никто не сможет приложить ваше лицо или палец к телефону и таким способом его разблокировать.
Телефон звонит в 112, а потом информация о вашем местоположении отправляется близким вам людям и продолжает отправляться, пока работает телефон. Эта функция работает даже с заблокированным телефоном.
Чтобы настроить эту функцию на айфоне, зайдите в «Настройки» -> «Экстренный вызов — SOS». iPhone попросит создать медкарту. Соглашайтесь, просто в других странах эта функция нужна на случай проблем со здоровьем, а не с милицией.

В комментариях один из пользователей рассказал, как работает функция блокировки в других моделях смартфонов:

Samsung (3 раза кнопка питания): Настройки > Дополнительные функции > Экстренные сообщения.

 Huawei (5 раз кнопка питания): Настройки > Безопасность и конфиденциальность > SOS.
Xiaomi MIUI 11 (5 раз кнопка питания): Настройки > Пароли и безопасность > Экстренная помощь.
Xiaomi MIUI 10 (5 раз кнопка питания): Настройки > Режим SOS.
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