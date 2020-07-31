— В Беларуси в последнее время происходят непредвиденные задержания людей милицией и людьми в штатском. Они могут попытаться разблокировать ваш телефон без вашего согласия.





Для подобных ситуаций в смартфонах есть полезная функция. Если 5 раз подряд нажать кнопку выключения, то:





Телефон блокируется и не может быть разблокирован без ввода пароля. То есть никто не сможет приложить ваше лицо или палец к телефону и таким способом его разблокировать.

Телефон звонит в 112, а потом информация о вашем местоположении отправляется близким вам людям и продолжает отправляться, пока работает телефон. Эта функция работает даже с заблокированным телефоном.

Чтобы настроить эту функцию на айфоне, зайдите в «Настройки» -> «Экстренный вызов — SOS». iPhone попросит создать медкарту. Соглашайтесь, просто в других странах эта функция нужна на случай проблем со здоровьем, а не с милицией.





В комментариях один из пользователей рассказал, как работает функция блокировки в других моделях смартфонов:





Samsung (3 раза кнопка питания): Настройки > Дополнительные функции > Экстренные сообщения.





Huawei (5 раз кнопка питания): Настройки > Безопасность и конфиденциальность > SOS.

Xiaomi MIUI 11 (5 раз кнопка питания): Настройки > Пароли и безопасность > Экстренная помощь.

Xiaomi MIUI 10 (5 раз кнопка питания): Настройки > Режим SOS.