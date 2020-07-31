Угонщик такси разбился насмерть в Слуцком районе

В Солигорский РОВД 30 июля около 3:40 поступила информация о том, что с заправочной станции было угнано такси — пока водитель разменивал деньги, нетрезвый пассажир, 40-летний солигорчанин, воспользовался тем, что ключи остались в замке зажигания. О происшествии сообщает телеграм-канал МВД.