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Ни огурцов, ни тепла. В Беларуси в первые дни августа будет прохладно

В первые дни августа в Беларуси ожидается прохладная погода с кратковременными дождями и грозами. Температурный фон окажется на 2–4 °C ниже климатической нормы

Сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».


По данным синоптиков, в дневные часы 31 июля на большей части страны возможны дожди и грозы. Температура ночью опустится до +8… +14 °C, а днем столбик термометра покажет +17… +23 °C.

В выходные, 1 и 2 августа, в Беларусь продолжат поступать воздушные массы с севера Балтийского моря и Финского залива. 1 августа сохранится облачная погода, днем на большей части республики пройдут дожди, местами прогнозируются грозы. Будет ветрено, особенно по восточной части страны. Ночью прогнозируется +8… +14 °C, а днем — от +17 °C по северо-востоку до +24 °C по западной части Беларуси.

2 августа территория республики будет находиться преимущественно в области повышенного атмосферного давления и прохладных воздушных масс, однако к обеду в юго-западные районы начнет поступать более теплый воздух из Центральной Европы. Прогнозируется переменная облачность, ветер северного направления с переходом на западное. В ночные часы столбик термометра покажет +6… +12 °C, днем воздух прогреется до +19… +24 °C, в юго-западной части страны — до +27 °C.
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