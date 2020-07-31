Известного репетитора Евгения Ливянта ждет суд













По словам Ливянта, на него составили административный протокол о нарушении законодательства об авторском праве. По этому поводу репетитора вызвали в отдел по борьбе с экономическими преступлениями Первомайского района Минска.





"Поскольку я вину не признал, впереди суд", — пишет Евгений Ливянт.





Поводом для административного процесса стала публикация через две недели после ЦТ в интернете одного из 32-х заданий теста по математике. Ливянт хотел продемонстрировать "некорректность задания". Предполагается, что заявление могло поступить из Республиканского института контроля знаний.