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МВД Беларуси призвало жителей страны сообщать о подозрительных людях и предметах

МВД Беларуси призвало жителей страны докладывать о людях и предметах, которые вызывают подозрение.

При этом МВД поблагодарило бдительных граждан, сообщение которых помогло задержать 33 граждан России, которых власти считают боевиками ЧВК Вагнера.

"Ведомство благодарит граждан нашей страны и сопредельных государств, которые проявили бдительность и своевременно информировали правоохранительные органы о появлении в населенных пунктах и вблизи них подозрительных лиц и предметов (имеется ввиду задержание 32 граждан РФ в санатории "Белорусочка" под Минском – ИФ). Просим жителей и гостей Республики Беларусь серьезно отнестись к данному сообщению и своевременно передавать нам информацию", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Органы внутренних дел принимают исчерпывающие меры по обеспечению безопасности граждан, в том числе при проведении общественно-политических мероприятий, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, госсекретарь Совбеза Андрей Равков подтвердил данные белорусских госСМИ о том, что правоохранительные органы получили информацию о прибытии в Беларусь более 200 человек для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. По его словам, сейчас силовики разыскивают остальных боевиков. Ранее были задержаны 33 россиянина, которых КГБ Беларуси считает боевиками ЧВК Вагнера, пишет interfax.by
Между тем, посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев после диалога в МИД Беларуси заявил, что задержанные россияне намеревались вылететь в Стамбул.
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