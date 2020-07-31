В Иордании более 800 человек отравились в ресторане шаурмой
В последние дни в Иордании фиксировалась жаркая погода с температурой воздуха выше 40 градусов.
В Иордании более 800 человек были госпитализированы с пищевым отравлением после того, как съели в ресторане под Амманом шаурму из несвежего мяса. Об этом, в четверг, 30 июля, сообщает BBC News со ссылкой на местные СМИ.
Огромное число потерпевших СМИ объяснили тем, что ресторан предлагал шаурму с большой скидкой.
Глава Минздрава страны Саад Джабер рассказал, что один из отравившихся — пятилетний мальчик скончался. Сейчас в отделении интенсивной терапии находятся четыре пациента, еще 321 человек — в обычных палатах. Остальных пострадавших уже выписали домой.
Владелец ресторана и еще два человека задержаны.
В ходе проверки выяснилось, что использованное для приготовления шаурмы мясо хранилось не в холодильнике, пишет telegraf.by
Ранее сообщалось, что в Киеве на время карантина запретили продавать шаурму и кофейные напитки. Решение о закрытии соответствующих МАФов приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
08:09 31/07/2020
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