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В Иордании более 800 человек отравились в ресторане шаурмой

В последние дни в Иордании фиксировалась жаркая погода с температурой воздуха выше 40 градусов.

В Иордании более 800 человек были госпитализированы с пищевым отравлением после того, как съели в ресторане под Амманом шаурму из несвежего мяса. Об этом, в четверг, 30 июля, сообщает BBC News со ссылкой на местные СМИ.

Огромное число потерпевших СМИ объяснили тем, что ресторан предлагал шаурму с большой скидкой.

Глава Минздрава страны Саад Джабер рассказал, что один из отравившихся — пятилетний мальчик скончался. Сейчас в отделении интенсивной терапии находятся четыре пациента, еще 321 человек — в обычных палатах. Остальных пострадавших уже выписали домой.


Владелец ресторана и еще два человека задержаны.

В ходе проверки выяснилось, что использованное для приготовления шаурмы мясо хранилось не в холодильнике, пишет telegraf.by

Ранее сообщалось, что в Киеве на время карантина запретили продавать шаурму и кофейные напитки. Решение о закрытии соответствующих МАФов приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. 
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