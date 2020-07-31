ЧП в Светлогорске: на ЦКК при работе на трубопроводе пострадали два человека
На целлюлозно-картонном комбинате в Светлогорске произошел взрыв, пострадали 2 человека.
Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат / Из архива gp.by
На целлюлозно-картонном комбинате в Светлогорске произошел взрыв, пострадали 2 человека. У одного 90% ожогов тела. Он в тяжелом состоянии.У другого пострадавшего ожоги на ногах и лице, но угрозы для его жизни нет, пишет tut.by
Происшествие случилось 30 июля около 16 часов. Рабочие выполняли работы в цехе варки целлюлозы на трубопроводе. Подробности ЧП пока неизвестны. ,
08:03 31/07/2020
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