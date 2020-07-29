



На встрече с активом в Вилейке, проходившей 27 июля, пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что сейчас в интернете «начинается самая настоящая травля людей», пишет kraj.by





По её словам, если человек имел смелость написать в своей соцсети, что ему нравится жить в Беларуси – сразу начинается его «травля потоками и шквалами». Такого в Беларуси никогда не было. Все эти люди сидят за пределами синеокой по её периметру. К сожалению, пишут и наши. «Это еще подростки, которые попали в эту информационную вакханалию. Там раскачивают, раскручивают, а молодежь просто ведется», - рассказала Эйсмонт.





По поводу интернета пресс-секретарь говорит, что это «самая настоящая площадка по раскачиванию ситуации». В пример она приводит случай, когда съёмочная группа Первого канала сняла сюжет о распространении коронавируса в Беларуси.

«Утром следующего дня выходит репортаж. – продолжает она. - Естественно, он имеет просмотры, подхватывают его правдорубы наши, что в Беларуси вакханалия такая. Мы смотрим, докладываем президенту. Он до трех в таких случаях не считает. Сразу были приняты самые жесткие решения – в течение суток этот журналист должен покинуть нашу страну. А дальше – самый показательный момент.



