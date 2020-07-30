30 июля, Ольге Фурмановой, которая сейчас голодает под стенами СИЗО №1, стало плохо. По словам Ольги Карякиной, уже вчера вечером женщине было нехорошо.









«Слабость, сердце колотится, ей постоянно холодно. Давление 160/100», – говорит Ольга Карякина.





Женщину забрала скорая. Она уже пятый день голодает под «Володаркой» в знак протеста против против содержания всех политзаключенных в СИЗО.





К женщине вызвали скорую. Фото: Ольга Карякина





Но Ольга Фурманова отказалась от госпитализации.





35-летний гродненец Дмитрий Фурманов был задержан 29 мая во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом на президентство Светланы Тихановской. Он был региональным координатором. В тот же день был задержан сам Сергей Тихановский и его соратники.



