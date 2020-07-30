ЕС обновил список стран "зеленой зоны". Беларуси там, естестественно, нет
Евросоюз обновил список стран, резиденты которых могут свободно попасть на территорию стран-членов ЕС без прохождения обязательной самоизоляции и сдачи теста на коронавирус.
Беларусь со своей даже официальной статистикой по коронавирусу в этот список не могла попасть и теоретически.
Список опубликован на сайте Совета Европы. Он оказался сокращенным по сравнению с предыдущим
На данный момент беспрепятственно попасть в ЕС могут граждане следующих стран: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай (при условии подтверждения взаимности).
Список стран будет пересматривать каждые две недели.
17:51 30/07/2020
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