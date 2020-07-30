



Беларусь со своей даже официальной статистикой по коронавирусу в этот список не могла попасть и теоретически.





Список опубликован на сайте Совета Европы. Он оказался сокращенным по сравнению с предыдущим





На данный момент беспрепятственно попасть в ЕС могут граждане следующих стран: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай (при условии подтверждения взаимности).





Список стран будет пересматривать каждые две недели.