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Шок! Парня из Витебска подозревают в том, что был сутенером своей девушки-инвалида

По подозрению в использовании для занятия проституцией 20-летней девушки-инвалида в Витебске задержан 25-летний парень, который сожительствовал с ней.

По уверениям милиции, управлением по наркоконтролю и противодействию торговли людьми УВД собрана доказательная база того, что молодой человек, недавно вернувшийся из колонии, торговал витеблянкой, с которой жил.

Мужчина отбывал наказание за кражи, а после освобождения решил сменить криминальный профиль. Познакомившись 20-летней девушкой, которая из-за болезни не может самостоятельно передвигаться и имеет первую группу инвалидности, он склонил её к занятию проституцией.

Дальше сутенер стал подыскивать клиентов для своей девушки в соцсетях, предлагая любителям таких развлечений интим якобы со своей женой. Условившись с клиентом о встрече, он привозил к нему девушку на общественном транспорте, так как та самостоятельно не может передвигаться.

29 июля, во время выполнения очередного заказа, парень был задержан оперативниками УНиПТЛ КМ УВД Железнодорожного РОВД. 

В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 14 и части 1 статьи 171 УК, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
Источник: vitebsk.cc
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