В Украине мужчина в третий раз заразился COVID-19









По словам Владимира Богайчука, это подтверждает, что даже если человек переболел коронавирусной инфекцией, это не защищает его от повторного заболевания.





Всего в Тернопольской области продолжают болеть 1 075 человек, из них 144 находятся на стационарном лечении. При этом в регионе наблюдается ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19. В частности, в Монастырском районе почти все больные находятся в тяжелом состоянии.





Общее число зараженных COVID-19 в Украине превысило 67,5 тыс., с момента вспышки скончались 1 650 человек.



