Ученые нашли способ избавиться от облысения за две недели





"Предыдущие исследования показали, что волосяные фолликулы не исчезают в местах облысения и потери волос, а просто сжимаются. Мы предположили, что если активировать клетки дермальных сосочков, которые регулируют цикл роста фолликулов, то можно справиться с проблемой", - объяснил автор исследования Ке Чен.





Чтобы понять, возможно ли вернуть жизнь волосяным фолликулам, ученые провели эксперимент на мышах.





Так, они обработали участки тела грызунов 2Dи 3D-культивированными клетками дермальных сосочков и сравнили результаты с препаратом миноксидил, который используется для профилактики облысения.





Наблюдения показали, обработанные 3D-культивированными клетками грызуны восстановили 90% волосяного покрова за 15 дней.





"3D-клетки в кератиновом каркасе показали наилучшие результаты, по сравнению с другими вариантами, поскольку опыт имитировал микросреду волос, а каркас удерживал их в нужном месте", - рассказал Ке Чен.





Ученые выяснили, что главную роль в регенерации волос играла молекула miR-218-5p, а ее увеличение способствовало росту волосяного фолликула.



