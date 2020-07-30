Ученые нашли способ избавиться от облысения за две недели
Ученые из Университета штата Северная Каролина (США) обнаружили микроРНК, которые способствуют регенерации волосяных фолликулов, передает Корреспондент.net.
"Предыдущие исследования показали, что волосяные фолликулы не исчезают в местах облысения и потери волос, а просто сжимаются. Мы предположили, что если активировать клетки дермальных сосочков, которые регулируют цикл роста фолликулов, то можно справиться с проблемой", - объяснил автор исследования Ке Чен.
Чтобы понять, возможно ли вернуть жизнь волосяным фолликулам, ученые провели эксперимент на мышах.
Так, они обработали участки тела грызунов 2Dи 3D-культивированными клетками дермальных сосочков и сравнили результаты с препаратом миноксидил, который используется для профилактики облысения.
Наблюдения показали, обработанные 3D-культивированными клетками грызуны восстановили 90% волосяного покрова за 15 дней.
"3D-клетки в кератиновом каркасе показали наилучшие результаты, по сравнению с другими вариантами, поскольку опыт имитировал микросреду волос, а каркас удерживал их в нужном месте", - рассказал Ке Чен.
Ученые выяснили, что главную роль в регенерации волос играла молекула miR-218-5p, а ее увеличение способствовало росту волосяного фолликула.
08:38 30/07/2020
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