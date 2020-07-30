Температура воздуха в Минске утром 30 июля на 8 °С ниже климатической нормы
Температура воздуха в Минске утром 30 июля составляет +16 °С, что на 8 градусов ниже климатической нормы.
Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует компания «Яндекс».
В столице сейчас переменная облачность. Ветер легкий, западного направления – 2,5 м/с, порывы достигают 4,6 м/с. Атмосферное давление нормальное – 744 мм рт. ст.
Ожидается, что днем в городе воздух прогреется до +22 °С.
08:33 30/07/2020
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