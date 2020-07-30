+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Лукашенко на совещании Совбеза появился с перебинтованной рукой

Лукашенко приехал на сегодняшнее заседание Совбеза Беларуси с правой перебинтованной рукой.


На видео с заседания можно разглядеть торчащий из-под бинта катетер для капельницы.

Буквально вчера Лукашенко сообщил, что «на ногах» переболел коронавирусом. А еще не так давно по сети расползлись слухи о том, что белорусский правитель перенес гипертонических криз, пишет afn.by

Не исключено, что у Лукашенко может быть сахарный диабет. Во время недавней поездки губернатор Минской области Александр Турчин вручил ему подарок местных жителей - корзину мороженого.

"Провокатор, мне мороженое нельзя! Но у нас не пропадет", - сказал Лукашенко и распорядился отдать мороженое детям, собравшимся вместе с родителями у нового бассейна.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
А где ты был? Когда тебя Там не было!
Ольга Карач
МЫ ВСЕ УКУШЕНЫ ЛУКАШЕНКО: почему Тихановская?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему власти отказались...
Павел Знавец
Свергнут и убьют.
Валерий Щукин
Валерий Щукин--Лидии Ермошиной
Михаил Пастухов
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
Никита Ванин
10 заповедей чиновнику


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]