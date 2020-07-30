Лукашенко на совещании Совбеза появился с перебинтованной рукой





На видео с заседания можно разглядеть торчащий из-под бинта катетер для капельницы.





Буквально вчера Лукашенко сообщил, что «на ногах» переболел коронавирусом. А еще не так давно по сети расползлись слухи о том, что белорусский правитель перенес гипертонических криз, пишет afn.by





Не исключено, что у Лукашенко может быть сахарный диабет. Во время недавней поездки губернатор Минской области Александр Турчин вручил ему подарок местных жителей - корзину мороженого.





"Провокатор, мне мороженое нельзя! Но у нас не пропадет", - сказал Лукашенко и распорядился отдать мороженое детям, собравшимся вместе с родителями у нового бассейна.



