Равков: среди задержанных россиян — снайперы, подрывники, айтишники

Обыск у задержанных россиян / Скриншот с видео "Беларусь 1"​





Это и запросы в Россию, и вызов в МИД послов РФ и Украины, и усиление "оперативного прикрытия" границ, в том числе белорусско-российской.





По словам Равкова, среди задержанных россиян — снайперы, подрывники, айтишники. Их возраст — от 24 до 49 лет. "С учетом этого будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности", — цитирует его слова БЕЛТА.





Эти меры касаются и проведения массовых мероприятий, связанных с избирательной кампанией.