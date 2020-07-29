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Равков: среди задержанных россиян — снайперы, подрывники, айтишники

29 июля с участием Александра Лукашенко во Дворце Независимости в Минске прошло совещание Совета безопасности. Главной темой было задержание в нашей стране более чем трех десятков участников частной военной компании Вагнера. По ее итогам госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков рассказал о мерах, которые будут приниматься.

Обыск у задержанных россиян / Скриншот с видео "Беларусь 1"​

Это и запросы в Россию, и вызов в МИД послов РФ и Украины, и усиление "оперативного прикрытия" границ, в том числе белорусско-российской.

По словам Равкова, среди задержанных россиян — снайперы, подрывники, айтишники. Их возраст — от 24 до 49 лет. "С учетом этого будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности", — цитирует его слова БЕЛТА.

Эти меры касаются и проведения массовых мероприятий, связанных с избирательной кампанией.
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