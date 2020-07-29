Директор рекламного агентства Vondel, Hepta, а также Галереи «Ў» Александр Василевич 28 июля вместе с еще 50 лицами отправился в здание КГБ, чтобы подать ходатайство об изменении меры пресечения для Виктора Бабарико. Однако подать заявления не удалось: многих задержали внутри здания, посадили в автозаки и развезли по РОВД.





Александр Василевич. Фото: facebook.com





Как пишет The Village, главный редактор издания Евгения Сугак, вместе с Александром Василевичем около 18 часов зашли в здание КГБ. На входе их спросили, зачем они пришли. Когда услышали о ходатайстве, то их пригласили в кабинет, там задержали и на автозаке отвезли во Фрунзенский РОВД. Евгению через несколько часов выпустили, а Александра – нет. Она вспоминает, что мужчине брутально заломили руки.





Его жена Надежда Зеленкова рассказала, что вчера ей говорили, что Василевич находится в ЦИП на Окрестина. Вечером Надежда прождала под воротами 40 минут, однако ничего о судьбе мужа ей не сказали.





Когда она на следующий день в 9 утра туда приехала, женщине подтвердили, что муж находится там, однако передачу брать отказались. Только в 16:30 Надежда узнала, что Александр на Окрестина. Завтра, 30 июля, его ждет суд. Время и место – неизвестно.





28 июля в здании КГБ задержали более 50 человек. Среди них были и журналисты «Белсата». Большинство выпустили через пару часов без составления протоколов. Однако некоторых оставили в РОВД на ночь.



