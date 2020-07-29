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По новой ветке метро в Минске пустили пробный поезд

Сегодня по третьей линии метро пошел первый пробный поезд. Видео запуска опубликовал телеграм-канал «Минск. Официально».

В столице близится к завершению строительство третьей ветки метро. Планировалось, что станции «Вокзальная», «Ковальская Слобода», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» откроются для пассажиров в День независимости. Но сроки введения в эксплуатацию сдвинулись на месяц-полтора, линию запланировано открыть в августе.

Сегодня по новой ветке пошел первый пробный поезд. В телеграм-канале Мингорисполкома сообщают, что технический запуск поезда прошел успешно.

Напомним, ранее председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак сообщал, что на третьей ветке новые решения требуют обкатки.

— На перроне устанавливаются двери, которые должны быть синхронизированы с дверями подвижного состава. Второе нововведение — новый подвижной состав, хотя он сертифицирован и обкатывается, но это новый состав. Дальше — специальная система управления, корпус которой строится со стороны улицы Ленинградской. Это все требует усиленной обкатки и наладки.
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