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На дне океана нашли "спящих" микробов - им 100 млн лет. Они ожили и размножаются

Споры микробов пролежали на дне примерно с середины мелового периода. Другими словами, они были в спячке с тех времен, когда по Земле ходили динозавры


В донных отложениях возрастом около 101,5 млн в юго-восточной части Тихого океана обнаружили наиболее древних живых существ из ныне известных: бактерии были в спячке. В лаборатории их споры с поставленным на паузу метаболизмом смогли "реанимировать" благодаря подобранному питанию и комфортной температуре, пишет в статье для журнала Nature Communications группа исследователей из США и Японии.

Еще 10 лет назад японские океанологи с судна JOIDES Resolution пробурили пористую донную корку около островов Кука и взяли пробы глинистых осадочных пород на глубине 75 м. Для опытов были отобраны образы с примерным количеством в 7000 бактерий.


По словам исследователей, изначально шансы на "оживление" бактерий они оценивали весьма скептически, но в итоге выяснилось, что те прекрасно сохранились: 99,1% клеток оказались жизнеспособными.

Их питание отследили с помощью добавленных туда изотопов углерода и азота. Оказалось, что бактерии - "копуши" по сравнению с большинством современных сородичей в плане обмена веществ, причем с предпочтениями в "еде": они усваивали в первую очередь те вещества, которые были в родительских породах, а не предложенные лабораторные источники. Древние бактерии не только питались, но и начали размножаться, хотя и в семь-восемь раз медленнее, чем аналогичные нынешние придонные представители этого домена.


Анализ показал, что геном оживших бактерий практически не менялся с того момента, когда они попали в неблагоприятные условия и включили механизмы защиты, переводящие метаболизм в режим спячки. Сейчас авторы исследования сравнивают их генетический набор с геномом современных "аналогов" для выяснения эволюции со времен мезозоя.

Ситуация, когда на дне Тихого океана ученые обнаруживают древний РНК-микроб, выносят его на поверхность, после чего начинается пандемия и вымирание человечества, обрисована в трилогии "Рифтеры" канадского писателя-фантаста Питера Уоттса.
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