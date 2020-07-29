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TikTok оценили в 50 млрд долларов

TikTok оценили в 50 млрд долларов, сообщает Reuters.

Какие-то инвесторы планируют купить TikTok у китайцев / Reuters​

Это сделали неназванные инвесторы, которые планируют купить сервис у китайской частной холдинговой интернет-компании ByteDance Ltd. Также сообщается, что годовая выручка TikTok оценивается на сумму в 1 миллиард долларов, передает "Еврорадио".

Это неофициальная информация, информагентство ссылается на свой источник. Отмечается, что компания никакого решения пока не приняла и есть сомнения, что в итоге она пойдет на сделку. Как известно, американские власти подозревают китайские сервисы в связях с правительством Китая. Тем же TikTok нельзя пользоваться госслужащим в США на служебных устройствах.

TikTok — это сервис для создания и просмотра коротких видео. Он был основан четыре года назад и быстро набрал популярность. По некоторым оценкам, мировая аудитория сервиса составляет около полумиллиарда человек.
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