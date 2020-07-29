Угрожали избить и забрать ребенка

После последнего задержания и трех дней в изоляторе она вышла на свободу в статусе подозреваемой по уголовному делу по cт. 342 УК РБ (Организация или активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) - той самой, по которой сейчас проходит Сергей Тихановский и еще как минимум 20 человек.





После освобождения женщина рассказала " Весне " подробности своих двух задержаний, в частности о психологическом и физическом давлении, которое сотрудники ГУБОПиК оказывали на нее.





В первый раз Елену Коликову задержали 9 июля в Солигорске под предлогом, что она была участницей телеграм-канала “Армия с народом”. В ее квартире провели обыск, забрали часть техники, а саму ее завезли в Минск в здание ГУБОПиКа.





Оттуда ее увезли в РУВД Центрального района, где составили партокол по ст. 17.1 КоАП - за то, что женщина якобы совершила ”мелкое хулиганство" в здании ГУБОПиКа. А именно, согласно протоколу, “вела себя неадекватно, громко кричала, размахивала руками, бросалась в драку, нецензурно выражалась, на сделанное замечание прекратить противоправные действия не реагировала”.





Ночь она провела в изоляторе, после чего была доставлена в суд Центрального района, где предсказуемо судья Иван Костян признал ее виновной и наказал штрафом в 15 базовых (405 рублей).





На выходе из зала к Елене снова подошли сотрудники ГУБОПиКа и вывели из суда, держа под руки. После этого Коликову снова отвезли в здание ГУБОПиКа, где сотрудники Бушило, Василичин и Высоцкий начали расспрашивать о деятельности телеграм-канала “Армия с народом”, давить морально, угрожать избиением, оскорблять и заставлять пойти с ГУБОПиК на сотрудничество.





"Когда я отказалась написать соглашение о сотрудничестве на конфиденциальной основе с ГУБОПиК МВД, меня начали оскорблять и угрожать. Звучали фразы типа: “Если бы ты была мужиком, я бы тебя ****л!", "Поедешь на Окрестина, почки застудишь, детей больше никогда не будет", “Нашла бы себе мужика, чтобы из-под него не выползала, тогда бы не лезла в политику" и т. д", - рассказала Елена Коликова.





По словам Елены, давление также было и физическое - старший оперуполномоченный Высоцкий нажимал ей на плечи и на шейные позвонки, чтобы та дала пароли от телеграмм-аккаунта. Но она этого не сделала.





Во время этой непроцессуальной беседы Елену заставили написать объяснительную и зачитать ее перед камерой. После подписания документа с обещанием, что она не будет участвовать в экстремистской деятельности, ее наконец отпустили.





Не прошло и двух недель, как Елену задержали во второй раз. 21 июля ее вызвали в Солигорский РОВД, чтобы она забрала технику, изъятую во время первого обыска. Но в РОВД ее снова ждали сотрудники ГУБОПиК, которые отвезли ее в Главное управление Следственного комитета по Минску.





Там женщине сообщили, что она является подозреваемой по уголовному делу по ч. 1.ст. 342 УК РБ, по которой также проходит Сергей Тихановский и еще минимум 20 человек, и снова поместили в изолятор.





На следующий день в Следственном комитете ее допросили по событиям 29 мая в Гродно, где она не присутствовала и не могла присутствовать, так как была в это время на самоизоляции.





Снова расспрашивали о телеграм-канале ”Армия с народом". Потом Елену привезли обратно в ИВС на Окрестина, где без адвоката ее снова допрашивали сотрудники ГУБОПиК. Ей снова угрожали, на этот раз тем, что у нее заберут ребенка и отдадут в детский дом. Елена отказалась разговаривать с ними.





В пятницу 24 июля после трех суток задержания Елена Коликова была освобождена в статусе подозреваемой по уголовному делу по ст. 342 УК РБ. В этот же день у нее дома состоялся новый обыск, во время которого изъяли жесткий диск компьютера.





Юрист ”Весны" Олег Пашкевич обозначил три негативных момента, которые характерны для уголовных дел по ст. 342 УК РБ, заведенных в ходе нынешней избирательной кампании.





"Во-первых, мы видим, что возбужденное уголовное дело по ст. 342 УК РБ (”Гродненское дело"), по которому изначально проходили Сергей Тихановский, его соратники и местные жители, используется для того, чтобы задерживать людей, которые никакого отношения к событиям 29 мая в Гродно не имеют.





Очевидно, что эти задержания, которые никак не ведут к расследованию самого уголовного дела, используются для того, чтобы провести у интересующих силовиков людей обыски и потом заставлять их говорить без адвокатов о тех вещах, которые к делу совсем не относятся.





Во-вторых, с задержанными по делу сейчас работают не только следователи из Следственного комитета (расследующие дело, в рамках которого произошли задержания), но и сотрудники ГУБОПиК, к которому, фактически, перешли функции политического сыска. Причем сотрудники ГУБОПиК используют эти ”разговоры" не для расследования существующего дела, а в каких-то других целях.





В-третьих, не имея достаточного количества доказательств по делу, не имея никакой другой возможности остановить общественную активность, наши ”правоохранительные органы" опускаются до того, что давят на людей через их детей.





Забрать детей угрожали жене Владимира Наумика, с проверкой приходили к жене Василия Бобровского, такое же давление осуществлялось на Сергея Лукьянова и его жену, то же самое мы видим и в ситуации с Еленой Коликовой".





Реквизиты для сбора средств на помощь Алене Коликовой в оплате штрафа:





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07/22

(BELARUSBANK)