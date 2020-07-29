Погода в выходные не сильно порадует

30 июля (в четверг) погодные условия в Беларуси в основном будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, лишь ночью по юго-востоку страны еще сохранится влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность.





В ночь на четверг по юго-востоку, а днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы, местами днем станет дуть сильный порывистый ветер. Ночью будет +11...+17°С, днем потеплеет до +18...+23°С (по юго-востоку до +25°С).





В пятницу, 31 июля, погоду в основном будут формировать прохладные и неустойчивые воздушные массы, поступающие с акватории Балтийского моря.





Ожидается прохладная погода, а кратковременные дожди с редкими грозами пройдут по всей стране, ранним утром сгустится слабый туман. Ночью температура не выйдет за пределы +8...+13°С, а днем будет всего до +16...+22°С.





1 августа сохранится облачная с прояснениями погода. Местами ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы.





В первой половине дня снова ожидается туман, а на востоке страны порывистый ветер. Ночью похолодает до +9...+14°С, днем воздух прогреется в среднем по стране до +16...+22°С (по западу до +24°С).





2 августа преимущественно без осадков, ночная температура воздуха сохранится невысокой, зато днем поднимется до +19...+27°С в зависимости от региона (теплее всего окажется на юго-западе).





3 августа осадки ожидаются преимущественно по северо-западу. А во вторник кратковременные дожди снова пройдут по большей части территории страны, местами прогремят грозы.





Ночами температура будет находиться в пределах +8...+18°С, 3 августа днем +20...+27°С, а 4-го – +18...+28°С.







