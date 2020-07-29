У негосударственных СМИ тема выборов не повлияла на количество нарушений стандартов. Нарушение хотя бы одного стандарта в материалах о выборах было зафиксировано в 16% материалов, в текстах на другие темы — в 18%. Пропаганда в новостях о выборах не была зафиксирована, в новостях на другие темы — 1%, сообщает Media IQ в своем мониторинге региональных СМИ.





Он проводится раз в три месяца и мониторит десять региональных онлайн-изданий: «Вечерний Бобруйск», «Сильные новости», «Вечерний Брест», Intex-press, «Рэгіянальная газета», «Медиа-Полесье», Hrodna.life, «Витебские вести», «Могилёвские ведомости» и «Інфа-Кур’ер».





Результаты мониторинга новостей о выборах в государственных региональных СМИ схожи с негосударственными. В 43% новостей государственных СМИ было зафиксировано нарушение хотя бы одного стандарта, независимо от темы выборов. Пропаганды и манипуляции в новостях о выборах у государственных СМИ не было, в новостях на другие темы — 3%.





В 22% новостей негосударственных региональных СМИ о коронавирусе было зафиксировано нарушение хотя бы одного стандарта, в материалах на другие темы — в 16%. Пропаганда в новостях о выборах не была зафиксирована, в новостях на другие темы — 1%.





У государственных СМИ в публикациях на тему COVID-19 и смежных с ней нарушение хотя бы одного стандарта было зафиксировано в 53% новостей, в материалах на другие темы — в 39%. Пропаганда в новостях о коронавирусе есть в 4% новостей, в текстах на другие темы — в 1,5%.