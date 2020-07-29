Минчан снова оставили без воды!
На улице Мазурова в Минске сегодня прорвало трубу
Сообщается, что утечка локализована, но в ближайшие двое суток возможно ухудшение качества воды.
"По состоянию на 11.45 утечка воды локализована, давление воды у потребителей Московского и Фрунзенского районов Минска восстановлено. Возможно ухудшение качества воды в ближайшие двое суток", - сообщили в УП "Минскводоканал".
В этой связи организован подвоз питьевой воды жителям некоторых микрорайонов столицы
Актуальные адреса, где сейчас стоят цистерны:
ул.Кунцевщина, 25;
ул.Сухаревская, 63;
ул.Скрипникова, 21;
ул.Мазурова, 27.
Только вот что делать в такой ситуации пожилым и особенно одиноким людям? Травиться тем, что течет из-под крана?
"Белорусский партизан"
14:08 29/07/2020
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