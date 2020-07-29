Минчан снова оставили без воды!





Сообщается , что утечка локализована, но в ближайшие двое суток возможно ухудшение качества воды.





"По состоянию на 11.45 утечка воды локализована, давление воды у потребителей Московского и Фрунзенского районов Минска восстановлено. Возможно ухудшение качества воды в ближайшие двое суток", - сообщили в УП "Минскводоканал".





В этой связи организован подвоз питьевой воды жителям некоторых микрорайонов столицы





Актуальные адреса, где сейчас стоят цистерны:





ул.Кунцевщина, 25;





ул.Сухаревская, 63;





ул.Скрипникова, 21;





ул.Мазурова, 27.

Только вот что делать в такой ситуации пожилым и особенно одиноким людям? Травиться тем, что течет из-под крана?