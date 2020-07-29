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Гомельчанин на каршеринге пытался удрать от ГАИ на скорости 150 км/ч

Мужчина, скрываясь от инспекторов, совершил двойное ДТП.

Инцидент произошел в ночь на 28 июля. Инспекторы ГАИ обратили внимание на каршеринговый Volkswagen, который ехал с невключенными фарами. Сотрудниками милиции было принято решение остановить данный автомобиль. Гаишники потребовали водителя остановиться, но тот проигнорировал требование и попытался скрыться.

"В одной из дворовых территорий Железнодорожного района областного центра, когда водитель заехал в тупик и уже не имел возможности выехать, он вместе с товарищами-пассажирами стали выбегать из движущегося транспортного средства, которое в последующем совершило наезд на два припаркованных автомобиля", - сообщили в Гомельской ГАИ.


Когда правоохранители задержали нарушителя, выяснилось, что легковушкой управлял 19-летний бесправник. Он взял каршеринг в аренду по чужим документам.

"В отношении нарушителя было составлено 13 административных материалов, начиная от нарушения скоростного режима и заканчивая неповиновением сотрудникам органов внутренних дел", - проинформировали в ГАИ.

Интересно, что сотрудники ГАИ меньше недели назад задерживали молодого гомельчанина, который также ездил без прав. "Тогда он управлял автомобилем того самого друга, по документам которого в этот раз парень взял каршеринговый автомобиль", - уточнили в ГАИ.
Источник: sputnik.by
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