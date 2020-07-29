Вот так вот: модифицированная марихуана убивает рак
Специалисты нашли штамм каннабиса, способный разрушать некоторые виды раковых клеток, не вредя здоровым клеткам организма.
Ученые обнаружили модифицированный штамм марихуаны, разрушающий рак. Об этом сообщается на сайте Университета Ньюкасла и Хантера в Австралии, пишет korrespondent.net
Исследователь Мэтт Дун совместно с Австралийской группой естественной терапии узнали, что определенный штамм каннабиса уничтожает некоторые типы раковых клеток, не убивая при этом здоровые клетки костного мозга и лейкоциты.
Ученые в течение трех лет работали над созданием данного штамма марихуаны. Для этого они использовали лейкемические клетки.
Отмечается, что модифицированный сорт каннабиса более эффективен, по сравнению с другими его видами. Он имеет более низкую токсичность и меньше побочных эффектов.
Специалисты надеются, что в будущем находку можно будет использовать в качестве дополнительной терапии при лечении рака. Пока штамм каннабиса и механизм его действия на раковые клетки подвергнут дополнительным исследованиям.
Тем временем в Беларуси марихуану причислили к особо опасным наркотическим веществам - даже за крохотный пакетик "травки" можно получить огромный срок, в то время как во многих странах мира марихуана легализована, в том числе и как лечебное средство.
"Белорусский партизан"
11:43 29/07/2020
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