"Белавиа" возобновила рейсы в Варшаву и Таллинн
Самолеты в Варшаву начали летать с 29 июля, с 1 августа авиасообщение возобновится с Таллинном
«Белавиа» будет осуществлять рейсы в Варшава-Минск-Варшава ежедневно.
"Обращаем внимание, что перед полетом следует ознакомиться с ограничениями на въезд/выезд в страну назначения. Дополнительную информацию уточняйте, пожалуйста, у компетентных органов страны прилета", - сообщает авиакомпания на своей странице в Фейсбуке.
В Эстонию белорусские самолеты полетят с 1 августа. С 1 по 15 августа «Белавиа» будет следовать по маршруту Минск-Таллинн-Минск по вторникам и субботам. В будущем количество рейсов планируют увеличить.
Сегодня въезд в Эстонию разрешен гражданам и жителям Эстонии, транзитным пассажирам и студентам.
Ранее «Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию до 7 августа.
Источник: kp.by
11:14 29/07/2020
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