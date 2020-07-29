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Arrivederci, Италия! Италия продлила чрезвычайное положение до 15 октября 2020 года

Чрезвычайное положение в стране было введено в начале января и должно было завершиться в конце июля. Но власти Италии решили продлить режим ЧП в связи с пандемией коронавируса.


Такое решение приняло правительство Италии

Сенат поддержал правительство и большинством голосов было решено продлить режим до 15 октября. Решение одобрили 157 сенаторов, 125 оказались против и только трое воздержались, пишет БелТА.

Председатель совета министров Джузеппе Конте отметил, что продление чрезвычайного положения позволит сохранить эффективность мер, принимаемых в борьбе с коронавирусом.

Италия одна из самых пострадавших от COVID-19 страна в мире. За время пандемии было зарегистрировано чуть больше 246 тысяч случаев, 35 123 человека скончались от коронавируса.
kp.by
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