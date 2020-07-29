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Парламент Турции принял закон об усилении контроля за соцсетями

Великое национальное собрание Турции приняло законопроект об усилении Теперь Facebook, Twitter и Instagram будут обязаны открыть свои представительства в Турции

Великое национальное собрание Турции приняло законопроект об усилении контроля за иностранными социальными сетями. Об этом сообщает Анадолу в среду, 29 июля.

Этот документ обяжет иностранные компании, в частности Facebook, Twitter, Instagram и другие, открыть свои представительства в Турции. Эти юридические лица будут нести ответственность за публикацию на их платформах противоправного контента. Они также будут обязаны принимать меры для пресечения распространения подобной информации, пишет telegraf.by

Если компании откажутся открывать турецкие представительства, то Анкара намерена штрафовать их, а затем и ограничивать доступ к социальным сетям, вплоть до полного закрытия доступа к ним в Турции.

Инициаторами данного закона выступили правящая Партия справедливости и развития и Партия националистического движения.


Критика со стороны властей Турции на соцсети обрушилась в конце июня после того, как министр финансов и казначейства Берат Албайрак, который также является зятем президента Тайипа Эрдогана, опубликовал в Twitter сообщение о рождении четвертого ребенка. Кроме положительных, он получил массу негативных комментариев.

Тогда Эрдоган объявил, что соцсети будут подвергаться строгому контролю. Он пообещал как можно скорее внести в парламент законопроект, чтобы «полностью упразднить и контролировать подобные социальные каналы».

Также сообщалось, что власти Турции заблокировали доступ к YouTube и некоторым соцсетям после гибели турецких военных в сирийской провинции Идлиб.
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